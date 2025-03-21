Стало известно, какова причина развода артистки с мужем.

Известная австралийская исполнительница Сия Ферлер, более известная как Sia, которая в прошлом году родила дочь, решила развестись со своим мужем - продюсером Дэном Бернардом. Артистка уже подала заявление на официальный разрыв брака, сообщает издание TMZ.

Пара состояла в отношениях два года и за это время успела стать родителями девочки, которая появилась на свет 11 месяцев назад. Несмотря на довольно юный возраст дочери супруги решили дальше жить отдельно.

По данным инсайдеров, инициатором развода была знаменитость. Она обратилась с заявлением в суд 18 марта этого года. В своем иске звезда раскрыла причину разрыва брака. Выяснилось, что супруги расходятся из-за "непримиримых разногласий".

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Кроме того, стало известно, что экс-супруг не будет выплачивать алименты на дочь певице. Сия требует предоставить ей полную опеку над ребенком. В то же время она не планирует лишать девочку общения с отцом и хочет, чтобы они виделись в будущем.

Что известно о Sia

Исполнительница наиболее известна по хитам "Chandelier", "Unstoppable" и "Cheap Thrills". Она получила четыре номинации на премию "Грэмми", а клипы к этим композициям собрали по несколько миллиардов прослушиваний каждый. В прошлом году стало известно, что артистка страдает аутизмом.

Sia вышла замуж за Дэна Бернарда в мае 2023 года. Это уже второй брак артистки. До этого ее мужем был режиссер Эрик Лэнг. Пара также находилась в браке два года. Кроме дочери, у звезды также есть двое усыновленных сыновей Десани и Че, которых она забрала из детдома в 2019 году.

Напомним, ранее украинская актриса Елена Светлицкая объяснила, почему развелась с мужем. В январе этого года пара объявила о разрыве отношений после 10 лет брака. Экс-супруги воспитывают двух дочерей. Артистка раскрыла причины расставания и рассказала, какое у нее сейчас общение с экс-супругом Николаем Светлицким.

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