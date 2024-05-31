Женщина пока не комментирует это событие.

Известная австралийская певица Sia родила первенца. 48-летняя звезда стала мамой сыночка.

Интересно, что фотографии с малышом на руках опубликовали в сети ее друзья. Сама же женщина не афиширует свою личную жизнь.

"Мама и сын - не может быть большей любви", - подписали фото в Instagram друзья артистки, на которых она позирует с малышом.

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Лицо мальчика скрыто смайликом.

Когда были роды, как назвали малыша и кто является его отцом - пока неизвестно, ведь сама артистка не говорит об этот событии публично.

Что известно о певице Sia

Певица Sia - обладательница многих музыкальных премий. В частности, ее хит "Chandelier" получил 4 номинации на "Грэмми" в категориях "Запись года", "Песня года", "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучшее музыкальное видео".

В прошлом году исполнительница призналась, что страдает аутизмом. По ее словам, о своем диагнозе она узнала слишком поздно.

Что касается личной жизни звезды, то известно, что в 2023 году она вышла замуж за художника и продюсера Дэна Бернарда. Он стал ее вторым мужем. Также Sia имеет двух усыновленных детей: Десани и Че.

Напомним, ранее стало известно, что Джамала родила третьего сына.

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