Он сказал, что перепутал флаг Украины с флагом другой страны.

Финский певец Käärijä, представляющий свою страну на "Евровидении-2023", извинился за то, что на концерте в Эстонии швырнул сине-желтый флаг, который ему передали фанаты.

Он ответил на сообщение юзеров в социальной сети Х и написал, что перепутал украинский флаг с флагом Швеции:

"Я думал это флаг Швеции. Это моя вина! Очень грустно, что люди теперь ненавидят меня из-за недоразумения".

Однако юзеры не поверили в искренность артиста. Отметим, Käärijä выступал на "Евровидении-2023", посвященному Украине. Во время полуфиналов и финала сцена подсвечивалась цветами флага нашей страны, а также он неоднократно появлялся на сцене.

Более того, тогда Käärijä подружился с украинской группой TVORCHI.

Käärijä швырнул флаг Украины - как это было

Поклонники артиста передали ему флаг Украины на концерте в Эстонии, чтобы он поднял его и развернул. Однако певец сразу же начал кричать: "Нет-нет-нет". Затем он швырнул сине-желтый флаг под стол, чем возмутил юзеров. В сети его "разнесли" за такой поступок.

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