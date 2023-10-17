Представитель Финляндии на "Евровидении-2023" Käärijä на днях дал концерт, во время которого произошел неприятным момент.
Фанаты передали ему на сцену сине-желтый флаг, однако артист швырнул его под стол и начал кричать: "Нет-нет-нет".
Стоит отметить, что во время "Евровидения" Käärijä подружился с украинской группой TVORCHI и называл своей любимой артисткой Верку Сердючку. А сейчас он избавляется от нашей символики.
Пользователи сети резко негативно отреагировали на такой его поступок. В соцсетях они написали:
- "Ух ты! Чувак прославился после украинского "Евровидения", а теперь продолжает неуважительно относиться к украинскому флагу и дружит с российскими Little Big. Какой позор"
- "Надеюсь, никто не помешает ему получить немного мозгов"
- "Это просто жесть. Я не понимаю мотив его поступка"
Чем известен Käärijä
Käärijä - финский рэпер, певец и автор песен. Представлял Финляндию на конкурсе "Евровидение-2023" с синглом "Cha Cha Cha" и занял второе место. От зрителей он получил 376 баллов, а от судей - 150 баллов.
Таким образом он уступил первое место певице Лорин из Швеции.