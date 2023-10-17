Юзеры негативно отреагировали на его поступок.

Представитель Финляндии на "Евровидении-2023" Käärijä на днях дал концерт, во время которого произошел неприятным момент.

Фанаты передали ему на сцену сине-желтый флаг, однако артист швырнул его под стол и начал кричать: "Нет-нет-нет".

Стоит отметить, что во время "Евровидения" Käärijä подружился с украинской группой TVORCHI и называл своей любимой артисткой Верку Сердючку. А сейчас он избавляется от нашей символики.

Пользователи сети резко негативно отреагировали на такой его поступок. В соцсетях они написали:

"Ух ты! Чувак прославился после украинского "Евровидения", а теперь продолжает неуважительно относиться к украинскому флагу и дружит с российскими Little Big. Какой позор"

"Надеюсь, никто не помешает ему получить немного мозгов"

"Это просто жесть. Я не понимаю мотив его поступка"

Чем известен Käärijä

Käärijä - финский рэпер, певец и автор песен. Представлял Финляндию на конкурсе "Евровидение-2023" с синглом "Cha Cha Cha" и занял второе место. От зрителей он получил 376 баллов, а от судей - 150 баллов.

Таким образом он уступил первое место певице Лорин из Швеции.

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