Шоптенко назвала человека, с которым должна была участвовать в 'Танцах' вместо Зеленского

Изначально ей хотели дать другого партнера.

Хореограф Алена Шоптенко в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" стала победительницей. С ней в паре выступал нынешний президент Украины, а тогда комик Владимир Зеленский.

По словам Алены, она пришла на проект в 17 лет, когда Зеленский уже был на пике популярности. Продюсеры шоу, продолжила звезда, скептически к ней относились и не верили, что она сможет кого-то научить танцевать.

Однако они решили дать ей шанс и хотели поставить к ней в пару тележурналиста Анатолия Борсюка. Но звезды распорядились иначе. На пробное занятие к ней пришел Зеленский, после чего именно он стал ее партнером в шоу.

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"Да, меня хотели поставить в пару с Анатолием, а потом изменили мнение. Почему это произошло, я не знаю. Когда пришла на кастинг "Танцев со звездами", мне было 17 лет. Из-за возраста ко мне наблюдалось немного скептическое отношение продюсеров. Не верили в то, что такая юная девушка может научить кого-то танцевать. Но когда ко мне на пробное занятие пришел Владимир Зеленский, мы пообщались, вопросы снялись. Я всегда была нацелена на результат, а затем – особенно. Он меня слушал, никакого сопротивления не было. А это главное. И еще я всегда в течение всего сезона испытывала от него большую благодарность. И у меня было то же самое к нему", — рассказала Шоптенко в комментарии "Обозревателю".

Девушка добавила, что многому научилась у Зеленского. Например, он всегда ей говорил, что заставить людей плакать намного сложнее, чем смеяться.

Интересно, что после проекта они нечасто пересекались. По словам Шоптенко, сейчас она даже и не вспомнит, когда последний раз видела Владимира Олександровича.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала о празднике в семье и показала своего сына.

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