Танцовщица умилила кадрами с мальчиком.

Известный украинский хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко впервые за долгое время показала своего сына Алексея.

Накануне, 9 июня, мальчик отмечал свой день рождения. Алексею исполнилось 6 лет. Звездная мама поделилась праздничными фотографиями с сыном. Танцовщица также показала, какой сюрприз подготовила для именинника.

Она рассказала, что всю ночь готовилась, в частности, Алена надувала воздушные шарики и украшала праздничным декором квартиру. А также Шоптенко заказала красивый торт для Алексея. Утром, когда мальчик проснулся, его ждал сюрприз - праздничный завтрак и торт со свечой в форме цифры 6.

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"6 лет безусловной любви пролетели незаметно, и я радуюсь, что впереди еще больше! Каждый день познаю себя через тебя и учусь у тебя жить. С днем рождения, сынок! Спасибо, что выбрал меня", - поздравила самого родного человека хореограф.

К поздравлениям присоединились и поклонники знаменитости. Они пожелали добра и счастья мальчику:

"Поздравляем всей семьей"

"Искренние поздравления! Здоровья, мирного неба, счастливого детства и исполнения желаний!"

"Поздравляю вашего сыночка! Пусть растет счастливым! Торт из Лего - супер!"

К слову, Шоптенко после начала полномасштабного вторжения вместе с сыном уехала в Австрию, где живет до сих пор. В марте с ней произошел досадный случай - Елена порвала связки коленного сустава. Из-за травмы ей понадобилась операция и длительная реабилитация.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала, как чувствует себя после сложной операции.

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