Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе

Супругой актера стала австралийская актриса Лейла Джордж.

59-летний актер Шон Пенн тайно женился на своей 28-летней избраннице — австралийской актрисе Лейле Джордж.

Читайте такжеРоберт Паттинсон женится: звезда "Сумерек" возьмет в жены бывшую Брэдли Купера

Их роман длился около четырех лет. Впервые пару заметили вместе в октябре 2016 года — они целовались на пляже во время отдыха на Гавайях. И вот Шон и Лейла официально женаты.Актеры ведут довольно закрытый образ жизни и не распространяются об отношениях, передает glamour.

Новостью о церемонии поделилась в социальных сетях супруга кинопродюсера Майка Медавоя Ирена Феррис, которая была среди гостей. Ирена написала трогательное поздравление: «Мы счастливы, что Лейла и Шон поженились! Мы любим вас! Мы на седьмом небе от счастья, что вы нашли друг друга и истинную любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам суждено быть вместе! Да благословит Господь вас и вашу семью».

Лейла Джордж — дочь звезды сериала «Закон и порядок» (Law аnd Order) Винсента Д'Онофрио. Актриса на год младше Дилан, дочери Шона Пенна и актрисы Робин Райт, а отец Лейлы на год старше ее нового супруга. До знакомства с Лейлой Шон был помолвлен с Шарлиз Терон, а также встречался с актрисами Минкой Келли и Эммануэль Вожье.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram