Звезда сериалов "Сплетница" и "Ты" впервые станет отцом

Пенн Бэджли, известный по роли убийцы в сериале "Ты", а также в сериале "Сплетница", впервые станет папой.

Американский актер Пенн Бэджли, известный по роли убийцы в сериале "Ты", а также в сериале "Сплетница", впервые станет папой. Жена 33-летней звезды, Домино Кьорк ждет малыша.

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Об этом женщина сообщила в Instagram, признавшись, что этой радости предшествовали два выкидыша.

У Домино есть 7-летний сын от предыдущих отношений. С актером она начала встречаться в 2014 году, а в 2017-м пара сыграла скромную свадьбу.