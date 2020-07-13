Ведущий "Мира наизнанку" сфотографировался с супругой в огне
13:33, 13 июля 2020Звезды
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Дмитрий Комаров поехал с супругой путешествовать по Украине.
Дмитрий Комаров путешествует / Фото пресс-службы 1+1
Украинский телеведущий Дмитрий Комаров поехал в путешествие по Украине со своей супругой, моделью Александрой Кучеренко.
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Одной из остановок пары стала культурная столица Украины - Львов. Молодожены посетили "копальню", где попробовали кофе в огне.
На снимке Комаров и Кучеренко одеты достаточно просто - в футболках и штанах. Но их счастливый вид затмевает даже огонь.
Пара пьет кофе / фото instagram.com/komarovmir
Как сообщал УНИАН, выпуск "Мир наизнанку" о Гонконге установил новый рекорд.
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