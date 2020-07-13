Ведущий "Мира наизнанку" сфотографировался с супругой в огне

Дмитрий Комаров поехал с супругой путешествовать по Украине.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров поехал в путешествие по Украине со своей супругой, моделью Александрой Кучеренко.

Читайте такжеВедущий Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами" (фото)

Одной из остановок пары стала культурная столица Украины - Львов. Молодожены посетили "копальню", где попробовали кофе в огне.

На снимке Комаров и Кучеренко одеты достаточно просто - в футболках и штанах. Но их счастливый вид затмевает даже огонь.

Как сообщал УНИАН, выпуск "Мир наизнанку" о Гонконге установил новый рекорд.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram