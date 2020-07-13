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Ведущий "Мира наизнанку" сфотографировался с супругой в огне

13:33, 13 июля 2020
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Дмитрий Комаров путешествует / Фото пресс-службы 1+1

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Одной из остановок пары стала культурная столица Украины - Львов. Молодожены посетили "копальню", где попробовали кофе в огне. 

На снимке Комаров и Кучеренко одеты достаточно просто - в футболках и штанах. Но их счастливый вид затмевает даже огонь. 

Пара пьет кофе / фото instagram.com/komarovmir

Как сообщал УНИАН, выпуск "Мир наизнанку" о Гонконге установил новый рекорд.

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