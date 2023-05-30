Он провел время с Ольгой Коротяевой.

Голливудский актер Шон Пенн сходил на свидание с украинской актрисой Ольгой Коротяевой. Они вместе посетили ресторан в Малибу, где их и "застукали" папарацци.

Как сообщает Daily Mail, для выхода в свет Коротяева выбрала серебряное платье в черный горошек и с высоким разрезом, а Пенн предпочел быть в классическом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Также отмечается, что после ужина в японском ресторане актеры сели в машину Пенна. Куда они поехали дальше - неизвестно.

Видео дня

К слову, после развода с Лейлой Джордж Шон Пенн впервые появился на публике с девушкой. Возможно, с Коротяевой у него возник роман, однако официальных подтверждений этому нет.

Кто такая Ольга Коротяева

Ольга Коротяева родилась в 1977 году в Черкассах. Она сыграла в таких фильмах как "Взрыв", "Любовницы", "Банковский квартал", "Агафья", "Мата Хари" и других.

Напомним, Шон Пенн снимется в украинском фильме. Ему досталась роль саунд-продюсера, который случайно стал свидетелем начала полномасштабного вторжения. Следует отметить, что американский актер и правда был в Киеве утром 24 февраля, поэтому что тут происходило - знает не понаслышке.

Вас также могут заинтересовать новости: