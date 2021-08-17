Ротару восхитила сеть / instagram.com/sofiarotaru.official
74-летняя известная певица София Ротару опубликовала в Instagram новый снимок, на котором предстала в темном платье-вышиванке с украинским орнаментом. Дополнила она такой образ тапочками и солнцезащитными очками.
"Хорошего всем дня", - подписала кадр Ротару.
Поклонники пришли в восторг от такого снимка и отметили, что Ротару выглядит потрясающе.
"Вы такая красивая", "Любуюсь вами", "Самая лучшая", "Вы и красота - неразделимы", "Отлично выглядите", "Шикарная женщина", "Самая любимая, самая красивая на всем белом свете", "Неповторимая", - пишут пользователи сети, поставив более 20 тысяч лайков под фото.
Ротару восхитила сеть / instagram.com/sofiarotaru.official
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