Несмотря на дефекты внешности, они построили успешную карьеру.

Мировые знаменитости, как и обычные люди - не идеальны. У них тоже есть проблемы с кожей, здоровьем и какие-то не совсем приятные, но "изюминки" во внешности.

Винни Харлоу

27-летняя канадская супермодель Винни Харлоу страдает витилиго. Несмотря на нарушение пигментации кожи, она сумела добиться успеха в карьере. Девушка снималась для многих известных глянцевых журналов. Также она не стесняется говорить о своей проблеме и уверена, что витилиго не разрушает ее жизнь.

Холли Берри

Голливудская актриса Холли Берри также обладает неким дефектом. У нее на ноге шесть пальцев. Когда она еще была маленькой, родители не решились сделать ей операцию по удалению лишнего пальца. А повзрослев, Холли сумели обернуть это даже в плюс.

Мэттью Перри

В детском саду звезде сериала "Друзья" Мэттью Перри случайно прижали палец дверью. Врачам пришлось ампутировать верхнюю фалангу пальца, но, кажется, Пэрри и так отлично живет.

Тильда Суинтон

Актриса тильда Суинтон обладает тремя сосками. В детстве она даже шутила, что третий сосок - это метка ведьмы.

Сильвестр Сталлоне

Еще при рождении Сильвестр Сталлоне получил травму, из-за чего у него развился паралич левой части лица. Но это не помешало ему добиться невероятного успеха в кино.

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