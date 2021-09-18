Из-за чрезмерного внимания украинцев он любит отдыхать за границей.

Звезда украинских кулинарных шоу, известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво составил перечень фобий, с которыми ему пришлось столкнуться во время переезда в Киев.

Об этом он рассказал своим сторонникам в Instagram.

Эктор заметил, что из-за популярности приходится терпеть лишнее внимание со стороны фанатов.

Так, звезда признался, что очень любил ездить в общественном транспорте и по 2-3 часа бродить по рынкам, но сейчас это сделать не может.

Читайте такжеАхтем Сеитаблаев отдал старшую дочь замуж (фото)"Сейчас ко мне подходит так много людей, все хотят поговорить, сделать фото, каждому надо уделить внимание. Поэтому я хожу за продуктами очень быстро – по 15-20 минут", – написал он.

Также Эктор скучает по походам на концерты, когда его еще никто не мог узнать. Из-за популярности мужчине приходится тщательно подбирать гардероб.

"Были случаи в некоторых городах Украины, когда люди просто наваливались скопом, по 20-50 человек. Однажды было даже 100 человек одновременно! Это был большой ивент. Это просто вызывает панику. Я же понимаю, что они просто хотят пообщаться, или фото сделать, но это пугает. Будто тебя сейчас затопчут", – признался Эктор.

Популярный ведущий добавил, что из-за чрезмерного внимания украинцев любит отдыхать за границей, где наших граждан меньше.

"Спокойно, конечно, в Канаде. Я там могу месяц отдыхать, выдохнуть, пожить, как обычный человек, который ходит на рынок или просто гуляет. В Канаде меня никто не знает, и я могу чувствовать себя, как обычный человек", – рассказал Эктор.

Ранее Эктор поделился, как страдал в Украине из-за расистских оскорблений.

Кто такой Эктор Хименес-Браво

Кулинар получил широкую известность в Украине после того, как стал судьей шоу "МастерШеф". С 2011 года он часто появляется на украинских телеканалах в роли кулинарного эксперта. Кроме того, он разработал концепции ресторанов для многих мировых отелей и других заведений.

Автор: Виолетта Орлова