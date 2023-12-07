Сейчас Завгородний стоит на воинском учете.

Певец POSITIFF еще в начале полномасштабного российского вторжения пошел в местную тероборону. В интервью УНИАН он рассказал, что стоял в очереди очень долго, потому что ему говорили, что ему лучше заниматься творчеством.

Военные сказали ему, что им нужна общественная помощь, чтобы подавить панику.

"Потом мы поехали в Хмельницкую область делать мероприятия для детей-переселенцев. Уже там я пошел в местный военкомат и прошел комиссию. У меня есть документ, что я стою на учете", - сказал Алексей.

Видео дня

Он добавил, что если его призовут, то он обязательно поедет на фронт и с оружием в руках будет защищать Украину.

"Я был на полигонах и уже более или менее обучен собирать автомат и стрелять. Всем советую все-таки пройти полную военную подготовку - сейчас надо быть готовым ко всему", - добавил певец.

Стоит отметить, что Алексей Завгородний с начала большой войны занимается волонтерством и выступает для детей-переселенцев. Также он дает благотворительные концерты для военных.

Он говорит, что пока ему не нужны большие залы, стадионы и туры. Он считает, что мы должны поддерживать украинских военных и поднимать их боевой дух.

Напомним, актер сериала "Поймать Кайдаша" Ярослав Бескоровайный получил повестку.

Вас также могут заинтересовать новости: