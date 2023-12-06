Он готов ехать на фронт.

Украинский актер, сыгравший в популярном сериале "Поймать Кайдаша", Ярослав Бескоровайный получил повестку.

Как сообщает "24 канал", он уже прошел медицинскую комиссию и ждет приказа от военкомата.

Когда именно актер получил повестку - неизвестно. Однако он говорит, что готов защищать Украину с оружием в руках.

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Известно, что Ярослав жил в Днепре. Однако не так давно он переехал в Бережаны, где занимается волонтерством. Вместе с коллегами он организовал благотворительный аукцион, где актеры продают свои вещи, а вырученные деньги передают на покупку автомобилей и карет скорой помощи для ВСУ.

"Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что мы можем делать. Первое, что пришло в голову – это волонтерство. Помогали чем могли, собирали продукты, собирали медикаменты, перегоняли автомобили", - добавил Бескоровайный.

Чем известен Ярослав Безкоровайный

Ярослав Безкоровайный сыграл в сериале "Поймать Кайдаша" и таких фильмах как "Донбас", "Я работаю на кладбище" и других. С 2011 актер Днепровского академического музыкально-драматического театра имени Шевченко.

Известно, что Ярослав женат и имеет двоих детей.

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