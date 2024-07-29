Ее мужа зовут Валентин.

Певица Наталья Могилевская вместе с детьми и мужем отдыхала в Одессе, однако пришло время возвращаться домой.

На своей странице в Instagram артистка поблагодарила своего любимого за прекрасное путешествие.

"Спасибо, дорогой, за отдых. Сегодня мы едем в Киев. Наш отпуск закончился. Но как приятно вспомнить как все начиналось", - поделилась Могилевская под описанием трогательного видео с мужем Валентином.

Она добавила, что обычно ее муж против каких-то его фото в соцсетях, но на этот раз он позволил показать его публике.

"Я благодарю тебя, что ты позволил мне поделиться этим трогательным видео. Целую тебя и люблю", - призналась Наталья.

Кроме того, артистка поделилась, как провела дни в солнечной Одессе.

"И вы спрашиваете, почему у меня такое хорошее настроение? Я счастлива, когда любимый готовит мясо, моя Мишелька помогает с картошкой, а Айка позирует в солнечных очках. Смотрите и ловите наш одесский вайб. "Украинские Мальдивы" - forever", - поделились артистка.

Могилевская также показала эксклюзивные кадры, которые сняла у бассейна. На них видно, как дочери певицы играют в воде. Артистка, также призналась, что научила старшую Мишель прыгать спиной в воду.

Могилевская за этот уикенд была поражена и достижением младшей дочери Софийки:

"Ми-ми-ми... моя самостоятельная принцесса. Взяла "телефон", очки и идет на вкусный завтрак. Всем доброго тихого утра..."

Напомним, ранее Могилевская показала, как проводит время с дочками и мужем.

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