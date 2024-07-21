Певица рассказала, чем занимается с родными, когда выключают свет.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее похвасталась территорией своего имения, поделилась, как проходят ее дни в условиях постоянных отключений света. Артистка рассказала, как проводит время с любимым и детьми во время блэкаутов.

По словам исполнительницы, ее муж работает дистанционно, из дома, она сама также часто остается в своем загородном поместье и общается с командой онлайн. Однако во время отключений они с любимым не могут работать. Более того, блэкауты также не позволяют учиться старшей дочери певицы - 12-летней Мишель.

Поэтому у супругов появляется больше свободного времени, которое они могут посвятить детям. В частности, как поделилась Могилевская, чаще всего семья гуляет с домашним любимцем - собакой Айкой.

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Звезда вместе с дочками придумывают веселые игры и они развлекаются с собакой на свежем воздухе. Наталья признается, что у них в семье начинается настоящая борьба за четвероногого, когда исчезает электроэнергия.

"Когда выключают свет, у нас борьба в семье за собаку. Потому что когда нет света, у старшей дочери прекращаются уроки, а мы с мужем не можем проводить свои рабочие зумы. Айка еще никогда в жизни не была такой популярной. Пять-шесть раз в день прогулка - это действительно роскошь!" - рассказала артистка в комментарии для издания kp.ua.

К слову, Могилевская воспитывает не только Мишель, но и ее младшую сестру - 4-летнюю Софию. Девочки - приемные дочери знаменитости. Певица рассказывала, что они прошли немало испытаний за свою жизнь.

Напомним, ранее Наталью Могилевскую раскритиковали в сети за методы похудения. Артистка эмоционально отреагировала на хейт.

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