Шоумен умер в больнице.

Экс-директор ТРК "Украина" Марина Миргородская и подруга покойного шоумена Сергея Сивохо рассказала, что виделась с ним последний раз на похоронах коллеги.

Она отметила, что было заметно, что он болен, так как Сивохо сильно похудел. При этом он верил, что победит болезнь. Для того, чтобы преодолеть недуг, он отправился в Германию на консультацию врачей. И именно там он умер.

"Ну никто бы не подумал, что в 54 года при уровне современной медицины… Татьяна (жена Сивохо, - УНИАН) мне сегодня рассказывала, что он приехал в Германию просто на консультацию. И сгорел в больнице за неделю", - сказала Марина в комментарии "Обозревателю".

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А вот ведущая Анна Свиридова призналась, что много лет знала о болезни шоумена. Однако Сивохо всегда говорил, что у него все хорошо.

Похороны Сергея Сивохо

17 октября стало известно о смерти Сергея Сивохо. Его друг рассказал, что последнее время шоумен передвигался на костылях, ему уже было настолько сложно ходить.

3 ноября состоялась церемония прощания. Провести его в последний путь пришли Станислав Боклан, Владимир Дантес, Андрей Бедняков, Евгений Кошевой и другие.

Жена Сергея Сивохо разрыдалась во время мощной речи на прощании. Она верит, что Сивохо будут помнить благотворителем и человеком, который любил Украину.

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