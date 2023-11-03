Она верит, что Сивохо будут помнить благотворителем и человеком, который любил Украину.

Сегодня, 3 ноября, проходит прощание с украинским шоуменом Сергеем Сивохо, который умер в возрасте 54 лет от тяжелой болезни.

Провести его в последний путь пришли родственники, друзья, известные люди. Также на церемонии прощания выступила его супруга Татьяна. Она произнесла мощную речь, во время которой несколько раз останавливалась, чтобы перестать плакать.

"Сережа был веселым человеком, очень любил жизнь, свою страну. Сколько он сделал во время войны, как помогал госпиталям, военным врачам, беженцам. Даже не имея сил, будучи хронически больным, он все делал для Украины и людей. Он очень любил Украину, свободно разговаривал на трех языках", - сказала Татьяна.

Она добавила, что ее покойный муж родом из Донбасса. Он мечтал, что вскоре Донбасс вернется под контроль Украины, жители страны воссоединятся и будут вместе.

"Он любил Донбасс, свою родину, и Украину, тоже свою родину. До последнего он надеялся, что Донбасс вернется к нам, мы воссоединимся и будем все вместе. Я надеюсь, что все, кому он помог в этой жизни, будут помнить его как благотворителя, защитника родины и человека, который сделал все до того времени, пока его сердце еще билось", - добавила Татьяна.

Напомним, ранее появились первые фотографии с церемонии прощания с Сергеем Сивохо.

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