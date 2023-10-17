17 октября стало известно, что умер Сергей Сивохо. Рассказываем, чем он прославился и в какие скандалы попадал.

17 октября стало известно, что в Германии умер Сергей Сивохо, о чем сообщила его близкая подруга. Причиной смерти, вероятно, является хроническая болезнь. Сергей Сивохо умер от длительной болезни лёгких, которой он болел в последние годы.

Прославился Сивохо Сергей как шоумен, артист, КВНщик и телеведущий. Он также участвовал в политической жизни Украины и отметился в нескольких скандалах. Мы расскажем, чем известен Сивохо и какое творческое наследие он оставил после себя.

Сергей Сивохо - биография

Сергей Сивохо родился в 1969 году в Донецке в семье металлурга. Во время учебы в школе увлекался историей и документалистикой, а также получил специальность водителя-автомеханика. После учебы в Донецке переехал в Киев и окончил музыкальную школу по классу баяна. Затем прослужил в армии.

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После армии Сергей Сивохо учился в Донецком политехническом институте и получил два высших образования: инженер-металлург и экономит-юрисконсультант. Во время учебы в ДПИ заинтересовался КВН и стал выступать в университетской сборной.

В 1980-1990-ых годах Сивохо стал одним из самых известных игроков КВН в СССР и в независимой Украине. За время карьеры юморист выступал во многих крупных командах и пародировал известных людей того времени.

В 90-ых и 10-ых годах Сергей Сивохо был ведущим многих телепередач, в основном юмористических, таких как "Скрытая камера", "Как стать звездой", "Моя хата скраю", "На кухне", "Большая разница по-украински". В 2011 году стал ведущим программы "Что? Где? Когда?", а с 2015 по 2019 год был одним из членов жюри "Лиги смеха". В 2015 году начал вести собственную авторскую программу на Радио Пятница.

Политическая карьера Сивохо

В 2014 году Сергей Сивохо участвовал в акциях "Антимайдана" на стороне Партии Регионов. В 2019 году поддерживал Владимира Зеленского на президентских выборах. В этом же году баллотировался на парламентских выборах от партии "Слуга народа", но не прошел.

В 2019-2020 годах Сергей Сивохо стал советником секретаря РНБО по вопросам восстановления и реинтеграции Донбасса.

В 2020 году Сергей Сивохо организовал Национальную платформу восстановления и единства, которая помогает жителям зон боевых действий в Украине, доставляет гуманитарную помощь и питьевую воду.

Во время презентации платформы Сивохо попал в конфликт. Он сказал, что на Донбассе случился внутриукраинский конфликт, в котором Россия не принимает участия. После этого на Сивохо ополчились присутствовавшие на презентации ветераны полка "Азов". В помещении началась толкотня, в которой Сивохо упал.

В 2022 году резко осудил полномасштабное вторжение России в Украину.

Сергей Сивохо - куда пропал после 2020 года

С 2020 года Сивохо пропал из телеэкранов и СМИ. Известно, что в последние годы жизни шоумен страдал от тяжелой хронической болезни лёгких и полиорганной недостаточности, которая в 2023 году и стала причиной его смерти. Болезнь Сивохо привела к экстремальному похудению и тяжелым отдышкам, а в 2017 году артист побывал в коме. По словам шоумена, он ещё с детства болел хроническим бронхитом.

Из страниц в соцсетях известно, что Сивохо в последние годы жизни продолжал брать интервью у известных украинцев, поддерживал донецкую футбольную команду "Шахтер" и являлся убежденным православным верующим. Также шоумен участвовал в сборах гуманитарной помощи для украинских переселенцев.

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