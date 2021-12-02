УНИАН сравнил нынешние фотографии звезд и те, которые были сделаны много лет назад.

Всегда интересно наблюдать за тем, как меняются люди, особенно если это любимчики многомиллионной аудитории. Глядя на архивные фото украинских звезд, некоторых из них узнать сложно, а кто-то остался таким, как и в юные годы.

Андрей Данилко

Любимчик миллионов и король всех вечеринок Андрей Данилко долгое время выступал под псевдонимом Верка Сердючка. Кажется, этот образ от него уже никуда не денется. Сейчас 48-летний артист выглядит строго, носит черную одежду и маску на подбородке (кстати, за это его уже высмеивали в сети не один раз). А вот в 1991 году главными атрибутами его имиджа были большая грудь, красные губы и звезда на голове.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских недавно показала фото, на котором ей всего 18 лет. Тогда она была веселой девчонкой, карьера которой только начиналась. А вот сейчас она мегапопулярная звезда и, как ее называют коллеги, горячая латинос. Она смогла покорить зрителей не только своим голосом, но и внешней необычной красотой, харизмой и женственностью.

MARUV

Эпатажная MARUV ранее выглядела достаточно милой и забавной. У нее были длинные волосы, минимум макияжа, но большое желание покорить мир. Сейчас же она королева БДСМ-выступлений, успешная артистка и яркая личность.

Оля Полякова

Оля Полякова и вовсе показала, как выглядела в 13 лет. Тогда еще и речи не шло о том, что она покорит всех украинцев и станет самой высокооплачиваемой в нашей стране певицей. К слову, тогда она носила короткие волосы и укладывала челку.

Ирина Билык

Певицу Ирину Билык совсем не узнать на архивном фото. Много лет назад она носила короткие волосы и красилась в рыжий цвет. Также она наносила яркий макияж и надевала эксцентричную одежду. Сейчас же все изменилось. Певица начала более сдержанно и элегантно выглядеть.

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Автор: Диана Могилевич