Всегда интересно наблюдать за тем, как меняются люди, особенно если это любимчики многомиллионной аудитории. Глядя на архивные фото украинских звезд, некоторых из них узнать сложно, а кто-то остался таким, как и в юные годы.
Андрей Данилко
Любимчик миллионов и король всех вечеринок Андрей Данилко долгое время выступал под псевдонимом Верка Сердючка. Кажется, этот образ от него уже никуда не денется. Сейчас 48-летний артист выглядит строго, носит черную одежду и маску на подбородке (кстати, за это его уже высмеивали в сети не один раз). А вот в 1991 году главными атрибутами его имиджа были большая грудь, красные губы и звезда на голове.
Настя Каменских
Певица Настя Каменских недавно показала фото, на котором ей всего 18 лет. Тогда она была веселой девчонкой, карьера которой только начиналась. А вот сейчас она мегапопулярная звезда и, как ее называют коллеги, горячая латинос. Она смогла покорить зрителей не только своим голосом, но и внешней необычной красотой, харизмой и женственностью.
MARUV
Эпатажная MARUV ранее выглядела достаточно милой и забавной. У нее были длинные волосы, минимум макияжа, но большое желание покорить мир. Сейчас же она королева БДСМ-выступлений, успешная артистка и яркая личность.
Оля Полякова
Оля Полякова и вовсе показала, как выглядела в 13 лет. Тогда еще и речи не шло о том, что она покорит всех украинцев и станет самой высокооплачиваемой в нашей стране певицей. К слову, тогда она носила короткие волосы и укладывала челку.
Ирина Билык
Певицу Ирину Билык совсем не узнать на архивном фото. Много лет назад она носила короткие волосы и красилась в рыжий цвет. Также она наносила яркий макияж и надевала эксцентричную одежду. Сейчас же все изменилось. Певица начала более сдержанно и элегантно выглядеть.
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