Жена артиста и их трое детей живут в Германии с августа 2022 года.

Украинский певец Сергей Бабкин честно рассказал, получает ли его семья выплаты для беженцев. Артист, вместе с женой и детьми, уехал из Украины летом 2022 года.

Во время интервью "24 каналу" Бабкина спросили, где он сейчас живет. Раньше его семья поселилась у немецкой семьи, которая впустила их в дом для прислуги. Однако впоследствии им пришлось искать новое жилье.

По словам Бабкина, сейчас они живут в другом доме, в пригороде Мюнхена. Социальные выплаты, как утверждает артист, он и его семья уже не получают.

"Где-то с сентября не выплачивают. Мы примерно через полгода перестали отвечать требованиям этой программы временной защиты. Я все время гастролирую, а по правилам мы должны находиться в Германии", - рассказал певец.

Также Бабкин отметил, что он и его жена потеряли возможность получать соцвыплаты, потому что на их счета "заходила" прибыль с концертов. Эти деньги они, как говорит артист, почти полностью перечисляют на благотворительность. Впрочем, соцвыплаты они получать не могут.

Артист рассказал, что его дети (двое сыновей и дочь от Снежаны Бабкиной) учатся в местной немецкой школе. Сам певец ездит в Украину с концертами, однако брать с собой детей не решается.

"Во время благотворительных туров у нас каждый день переезд с места на место, Бывает, что это расстояния по 750 километров. Это тяжело даже взрослым, а для ребенка это очень большая нагрузка и стресс. Если привезти и оставить их в Харькове, пока мы играем концерты в других городах, то это уже сплошной стресс для меня. Ибо мыслями и сердцем я все время буду с ними. Это же самое дорогое, что у меня есть, подвергать их опасности я не могу", - пояснил Бабкин.

Что известно о Сергее Бабкине

Украинскому певцу, который родился в Харькове, 44 года. Он прославился, когда стал участником группы 5'nizza. Также Бабкин выступал сольно. В 2014 году артист не прекратил выступать в российских городах. Однако в 2017 году он признал, что РФ является страной-агрессором, а Крым - временно оккупированной территорией, которая принадлежит Украине.

В начале полномасштабной войны он поддержал Украину и четко выразил свою позицию. Бабкин дает благотворительные концерты, средства с которых перечисляет военным. В августе 2022 года артист и его семья уехали в Германию.

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