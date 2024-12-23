Мужчина также ответил, будет ли Дмитрий учиться за границей.

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о планах на будущее своего 16-летнего сына Дмитрия.

В частности, мужчина рассекретил, кем хочет стать парень после окончания школы. По его словам, Дмитрий пока рассматривает несколько профессий.

"У него такая же история, как и у его отца. Мои желания, кем я стану, когда вырасту, менялись. От военного... В какой-то момент я потом хотел быть диаконом в церкви, потом я хотел быть курьером... И то же самое у мальчика. Он очень увлекается авиацией, и у него с этим были мысли связаны, но сейчас он неплохо пишет какие-то программы", - сказал Сергей в интервью проекту "Розмова".

Притула также подчеркнул, что не планирует вмешиваться в выбор сына. Он считает, что Дмитрий должен самостоятельно решить, чтобы потом работать в будущей профессии с удовольствием.

"Я видел слишком много несчастливых людей. Главной причиной их несчастья было то, что они занимались делом, которое не любят. Поэтому я сказал: "Дмитрий, смотри, крути головой вправо-влево, гугли и готовимся для того, чтобы иметь хороший результат". Я очень надеюсь, что сын в этом контексте продолжит семейную традицию и все-таки поступит на государственное. У Дмитрия очень хороший английский. Он смотрит широко открытыми глазами на мир".

Также ведущий обсуждал с сыном возможность учиться за границей. Однако ответ у знаменитого отца был достаточно категоричным.

"У меня есть история, которую мы проговариваем с сыном. Я говорю ему, что мне безразлично, где ты будешь получать образование. Мне важно, чтобы реализация полученных знаний происходила в Украине. Слишком много людей мы потеряли и слишком много людей уехали для того, чтобы я мирился с тем, что ребенок захочет где-то жить за границей", - подчеркнул Притула.

Напомним, Сергей Притула воспитывает троих детей. У него есть 16-летний сын Дмитрий от первого брака с женой Юлией. После развода мужчина женился во второй раз. Его жена Екатерина родила двух дочерей - Соломию, которой сейчас 7 лет и Стефанию, которой 3 года.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал о своих заработках и откуда берет деньги во время войны.

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