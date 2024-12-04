Волонтер отметил, что у него есть немалые сбережения, которые были отложены еще до начала большой войны.

В прошлом известный украинский ведущий, а с 2022 года волонтер Сергей Притула откровенно рассказал, как изменились его заработки во время войны. Общественный деятель назвал основные источники своего дохода.

Хотя основатель одноименного благотворительного фонда и не стал называть конкретную сумму, которую зарабатывает ежемесячно, однако в интервью "ТСН" признался, что его заработок стал меньше. Известно, что Притула большую часть своей жизни посвятил телевидению и был одним из самых успешных ведущих в Украине, но сейчас род его деятельности в корне изменился.

По словам волонтера, сейчас он получает деньги по трем направлениям. Первым он назвал монетизацию YouTube-канала. Сергей является автором и ведущим подкаста "Гуртом та Вщент", который ведет вместе со стендап-комиком, радиоведущим Антоном Тимошенко. Также за время работы на телевидении знаменитости удалось отложить большую сумму, на которую его семья живет и сейчас. Поэтому, когда доходит до серьезных расходов, то он использует средства из семейной копилки.

"Есть три вещи, которые помогают. Прежде всего, есть действительно финансовая подушка, которая пока остается. Но это уже тот период, когда ты в нее залезаешь, если действительно серьезный бюджет на горизонте, например, купить зимнюю резину на машину. Это такие болезненные траты, дело недешевое. И порой бывает, что нет свободных средств, поэтому приходится их брать из ящика. Есть монетизация YouTube. Я благодарен Антону Тимошенко, что более года назад, он согласился работать со мной в подкасте, который мы ведем. Его хорошо люди смотрят. И это нормально капитализируется. Это такая регулярная постоянная копейка", - поделился общественный деятель.

Еще одним источником дохода в звездной семье являются облигации внутренних государственных займов Украины. Притула отметил, что раз в несколько месяцев получает неплохой доход от облигаций.

"В октябре 2021 года я довольно неплохо вложился, благодаря жене, которая поддержала это направление направления части семейного бюджета. Мы приобрели облигации внутреннего государственного займа - как гривневые, так и валютные. Поэтому регулярное "капание" дивидендов - раз в квартал, раз в полгода, как когда,- очень сильно помогает с поддержкой штанов и даже немножко больше", - рассказал Сергей.

Напомним, ранее Сергей Притула перенес сложную операцию. Знаменитость признался, что у него возникли проблемы со зрением.

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