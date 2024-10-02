Мужчина трогательно обратился к первенцу.

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула показал своего старшего сына Дмитрия и обратился к нему.

Оказалось, что сегодня, 2 октября, парень празднует свой день рождения. Ему исполнилось 16 лет. В честь праздника звездный папа поздравил сына и показал новое совместное фото с именинником.

"Дмитрию сегодня 16. Совсем взрослый стал. Более надежный. Более ответственный. С ним очень интересно проводить время в общении. Если бы был чемпионат мира по лучшим старшим братьям, то Дмитрий занял бы все призовые места сам! Чтобы здоров был и не растерял, а приумножил все лучшее, что есть в твоем большом сердце! С Днем рождения, сын! Поздравляем и крепко обнимаем", - написал Притула.

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Реакция подписчиков

Подписчики Сергея засыпали комплиментами его сына и написали свои пожелания под сообщением.

"Ого, какой красивый казак"

"Не узнала парня, реально вырос. Здоровья и мира"

"Как вы похожи! Пусть все мечты исполнятся"

"Искренние поздравления Дмитрию!"

"Боже, какой взрослый".

К слову, Дмитрий родился в браке Притулы с Юлией Андрийчук. Пара позже развелись, а Сергей во второй раз женился. Его избранницей стала Екатерина Сопельник. Супруги воспитывает двух общих дочерей: 7-летнюю Соломию и 3-летнюю Стефанию.

Напомним, ранее Сергей Притула ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

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