В России режиссера Серебренникова признали виновным по скандальному делу о хищениях

В России дело против Серебренникова вызвало массовую волну недовольства.

Российского режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Об этом сообщает life.ru.

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Следствие утверждало, что с 2011 по 2014 год руководство организации «Седьмая студия» присвоило 133 из 214 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренникова призвали посадить на шесть лет и оштрафовать на 800 тысяч рублей. Других обвиняемых, Алексея Малобродского, Юрия Итина, а также бывшую сотрудницу Минкульта России Софью Апфельбаум попросили приговорить к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет. Обвиняемые свою вину не признали.

Отметим, что в России дело против Серебренникова вызвало массовую волну недовольства. На защиту режиссера встали многие известные личности, среди них - актеры Данила Козловский и Юлия Пересильд, режиссер Константин Богомолов и другие.

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