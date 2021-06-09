Украинская певица Даша Астафьева показала в своем Instagram-блоге черно-белые фотографии, на которых предстала в очень сексуальном образе.
Так, звезда позировала полулежа на кресле в полупрозрачной комбинации, сквозь которую просвечивались ее трусики. При этом Даша томно смотрела в камеру, что добавила снимкам еще больше пикантности.
"Это очень красиво", "Огненный огонь", "Фото - бомба", "Словами не выразить насколько это сексуально, чувственно, красиво, пробуждающее глубинные инстинкты, что заставляет чувствовать себя живым", - пишут поклонники в комментариях.
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