Певица не перестает радовать своих поклонников пикантными фотографиями.

Украинская певица Даша Астафьева показала в своем Instagram-блоге черно-белые фотографии, на которых предстала в очень сексуальном образе.

Так, звезда позировала полулежа на кресле в полупрозрачной комбинации, сквозь которую просвечивались ее трусики. При этом Даша томно смотрела в камеру, что добавила снимкам еще больше пикантности.

"Это очень красиво", "Огненный огонь", "Фото - бомба", "Словами не выразить насколько это сексуально, чувственно, красиво, пробуждающее глубинные инстинкты, что заставляет чувствовать себя живым", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич