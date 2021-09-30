Лолиту засыпали комплиментами в Instagram.

Российская певица Лолита опубликовала в социальной сети Instagram ролик, на котором показала свое лицо крупным планом. При этом звезда была в очках, но это не помешало ее поклонникам оценить ее внешний вид.

Так, своим видом Лолита вызвала ажиотаж в сети. Фолловеры буквально засыпали ее комплиментами, отметив, что она прекрасная женщина без возраста.

"Секси чика", "Лолита, вы - бомба", "А мне особенно нравится, что в этих очках видно, что у Лолы самые красивые зелёные глаза", "Главное, что глаза видно, такие нельзя прятать", "Крутая", "Как можно быть настолько красивой?", "Красотка в очечах", - пишут фаны в комментариях.

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Лолита родилась в 1963 году в Закарпатской области, но карьеру музыканта решила строить в России. Она является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Известно, что Лолита пять раз была замужем, один раз из которых фиктивно. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, Лолита высказывалась в поддержку присоединения Крыма к России, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает антироссийские санкции ЕС.

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Автор: Диана Могилевич