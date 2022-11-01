Турецкая актриса Филиз Ахмет стала известной на весь мир благодаря роли в популярном турецком сериале "Великолепный век". Если проанализировать профиль актрисы в Instagram, то можно понять, что со своей героиней у нее мало общего.
Нигяр-калфа - это одна из самых неоднозначных героинь сериала. Телезрители ей то сопереживали, то считали, что она получила по заслугам. Согласно сюжету, Нигяр-калфа управляла гаремом Топкапы. Она всегда одевалась в платья, которые были модными во времена Османской империи. Несмотря на то, что Нигяр не имела величественного титула, ее наряды все равно были пышными и красивыми.
Филиз Ахмет сейчас
Судя по фотографиям звезды в блоге, она не любит излишнего пафоса и блеска. Ей по душе удобная одежда без излишеств.
Филиз Ахмет, которую узнают во многих странах мира, не стесняется посещать общественные места в джинсах и без макияжа.
При этом многие пользователи соцсетей делают ей комплименты касательно внешности и стиля.
Напомним, названы самые красивые платья Хюррем из "Великолепного века".