Артистка призналась, что до 20 лет совсем не контролировала свое питание и ела вредную пищу. Также у нее был абсолютно другой стиль.

Сегодня Анна Кошмал - популярная украинская актриса. Широкую известность ей принесла роль в сериалах "Сваты", "Село на миллион", "Хозяйка" и других. Знаменитость ведет свой Instagram-блог, где рассказывает о жизни, закадровых моментах и своем непубличном прошлом. Сейчас Аня поделилась фотографиями времен юности и рассказала кое-что о себе.

"Мало кто знает, но в подростковые годы я и женственность были почти несовместимыми вещами. Я танцевала хип-хоп, принимала участие в батлах и даже побеждала. Я носила широкие штаны и одевалась на секонде", - поделилась знаменитость.

Кошмал добавила, что за последние годы сменился не только ее имидж, но и духовное состояние. Например, раньше она вообще не задумывалась о своем рационе, а также боялась быть в одиночестве.

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"До 20 лет я вообще не задумывалась о том, что я ем и как это влияет на мое здоровье и сознание. Я могла съесть несколько шоколадок в день, употребляла слишком жирную пищу или наоборот морила себя голодом. А еще я постоянно нуждалась в компании. Мне казалось только одинокие неудачники могут проводить время, ходить в кино или кафе в одиночку. Сквозь годы все кардинально изменилось и я тоже изменилась и внутренне, и снаружи", - высказалась именитая актриса.

Анна Кошмал в юности: фото

Сейчас она стала веганом и очень придирчиво относится ко всему, чем питается. Также она нашла и приняла свою женственность, сексуальность, утончённость.

Напомним, звезда "Сватов" Анна Кошмал показала редкое фото мужа.

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