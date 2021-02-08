Артистка блеснула изгибами своего тела.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова подразнила своих фанатов соблазнительным снимком.Читайте такжеПопулярная модель без белья "вывалила" свою грудь

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых снялась в леопардовом комбинезоне.

В таком наряде Седокова в очередной раз показала свою фигуру - пышную грудь, тонкую талию и сочные бедра.

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Автор: УНИАН