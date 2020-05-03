Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди и устроила интересный опрос

Исполнительница в очередной раз продемонстрировала сексуальные изгибы тела.

Украинская певица Анна Седокова, проживающая на территории РФ, продемонстрировала поклонникам свою соблазнительную фигуру.

Снимок она разместила в своем Instagram.

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На фото Седокова стоит перед зеркалом в черном боди, которое выгодно подчеркивает округлые и сексуальные формы звезды. На ушах у певицы - массивные серьги, а ее руку украшает браслет.

Волосы исполнительница расчесала назад, а в макияже она сделала акцент на глаза.

При этом Седокова также поинтересовалась у поклонников, кто из них подписан на нее из-за красивых фотографий, а кто из-за длинных постов. "Итак, голосуем, красивая обложка или содержание? 1 или 2?", - написала звезда.

Большинство комментаторов сошлись на том, что им нравится и хорошие фото, и красивое содержание.

Как сообщал УНИАН, недавно украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила свой новый клип на песню "Грааль".