Анна Седокова представила новый клип "Грааль" (фото, видео)

В кадрах можно увидеть Анну в разных образах.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила свой новый клип на песню "Грааль".

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В своей новой видеоработе артистка решила рассказать о любви, но очень сильной и глубокой. В кадрах можно увидеть Анну в разных образах, но самый откровенный из них - где исполнительница предстает в корсете и с оголенной попой, кажется, она без трусов.

"Грааль" — история о любви, но о другой, более глубокой и сильной. О любви к близким, к миру и ко всем, кто в нем подвергается осуждению", - так прокомментировала выход новой работы Седокова на своей странице Instagram.

"Самоизоляция касается всех без исключения. Безумие — думать, что ты умнее всех и что ты в безопасности. Никто не в безопасности. И единственное, что может спасти человечество, — это неравнодушие. Оно и есть тот самый Святой Грааль, энергия которого поддерживает Вселенную", - рассказала певица.

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