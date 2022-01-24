Подписчики успокоили девушку, что выбор "холостяка" совпал с их симпатией.

Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна Богдан показала новые архивные фото со своим возлюбленным Михаилом Заливако.

Снимки Богдан опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Миша, ты сделал неправильный выбор! Еще недавно наша история любви была скандальной и "весь мир" был против нас", - подписала фото девушка, очевидно, намекая на комментарии некоторых зрителей шоу "Холостяк", которые критиковали выбор Заливако в пользу Богдан.

Читайте такжеНовый "холостяк" Алекс Топольский уже вручил кольцо возлюбленнойТакже победительница шоу поинтересовалась у подписчиков, часто ли их беспокоит мнение окружающих во время принятия каких-либо решений.

Подписчики успокоили Богдан, что выбор "холостяка" совпал с их симпатией и написали много комплиментов паре. "Вы лучшая пара, вот видно, что шли за настоящими чувствами и сейчас такие счастливые", "Весь проект была за вас, до сих пор радуюсь, что вы вместе", "Миша выбрал правильную девушку! Счастья вам", - написали в комментариях.

Напомним, ранее "холостяк" Михаил Заливако рассказал, был ли у него секс на проекте.

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