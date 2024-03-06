Он уже два года служит в ВСУ.

Хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар, который сейчас служит в ВСУ, рассказал о своих изменениях за два года войны.

38-летний мужчина написал соответствующий пост в Instagram и отметил, что не жалеет о своем выборе пойти на фронт, однако его жизнь уже не будет такой, как раньше.

"Сегодня два года как я полностью перешел на "военные рельсы". Думал ли я тогда, что война так затянется? Нет! Жалею ли я о своем выборе? Тоже нет! Бесспорно, накопилась усталость, иногда сдают немного нервы, но воспоминания о погибших товарищах и вера в победу добра над злом, дает толчок двигаться и не останавливаться", - отметил Дмитрий, опубликовав фотографию с гражданского мероприятия.

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Он также добавил, что нужно держаться и написал такие слова поддержки всем украинцам:

"Постоянные изменения - тактика, которую не победить", где-то услышал я недавно. Поэтому, двигаемся дальше, дорогие украинцы, и не ведемся на "дешевые" манипуляции, которые намерены нас разъединить и ослабить".

Хореограф говорит, что иногда скучает по танцам и своему привычному делу, поэтому несмотря на трудности и переживания на фронте, может даже затанцевать.

"В последнее время, не хватает любимого дела, но, в определенные моменты, командир говорит мне: "Танцуй, танцор!" и я танцую", - добавил Дмитрий.

Напомним, недавно телеведущая Валентина Хамайко призналась, как война изменила ее мужа.

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