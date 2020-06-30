Актер Саша Барон Коэн потроллил людей, которые носят маски

Митинг ультраправых проходил в Олимпии.

Актер и комик Саша Барон Коэн проник на митинг ультраправых, который проходил в Соединенных Штатах Америки (Олимпия). Он решил разыграть участников действия.

На митинг комик попал под видом реднека. Так называют сельских жителей, передает Varierty.

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Он продвинулся на сцену и спел песню. Из 500 участников некоторые ему даже подпевали.

В песне были слова, которыми Коэн "предлагал" вколоть Бараку Обаме "уханьский грипп", посадить Хиллари Клинтон, а сотрудников ВОЗ - "нашинковать, как это принято у саудовцев". Также актер посмеялся над людьми, которые соблюдают масочный режим и отметил, что коронавирус - это "выдумка либералов".

Позже выяснилось, что именно Коэн был организатором данного митинга. Член совета города Йельм Джеймс Блэйр заявил, что ему стыдно за людей, которые подпевали актеру. По его словам, их мог нанять сам комик.

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