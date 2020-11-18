Журнал People с 1985 года выбирает самого сексуального мужчину в мире. Первым, кто получил этот титул, был актер Мел Гибсон.

Звезда "Черной пантеры" 33-летний актер Майкл Б. Джордан признан самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People.

Читайте такжеЭксперт назвал секрет идеального брака Кейт и принца УильямаОб этом сообщается на сайте издания.

"Это крутое чувство. Знаете, многие шутили, что эту награду я точно не получу. Но хорошо быть частью такого клуба", – отметил Майкл. Актер добавил, что женская часть его семьи определенно будет гордиться им.

Кто такой Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан родился в феврале 1987 года в Калифорнии. В кино начал сниматься с 1999 года. Наиболее известен по фильмам «Станция „Фрутвейл“», «Фантастическая четверка», «Черная Пантера», а также двум продолжениям серии «Рокки» - «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».

Самые сексуальные мужчины по версии People

Журнал People с 1985 года выбирает самого сексуального мужчину в мире. Первым, кто получил этот титул, был актер Мел Гибсон. В 2018 году самым сексуальным мужчиной был назван актер Идрис Эльба. А в прошлом году этой чести был удостоен певец Джон Ледженд.

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Автор: УНИАН