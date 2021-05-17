Украинской певице Алине Гросу уже давно приписывают роман с российским актером Романом Полянским. При этом пара никак не опровергает эти слухи, а даже подогревает.
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В этот раз они устроили себе мини-фотосессию на природе. На снимке Алина и Роман сидят на качели и мило улыбаются в камеру. Поклонников умилило то, что актер нежно обнял певицу.
"Самая красивая пара шоу-бизнеса", "Дополняете друг друга", "Весёлые, красивые, так держать", "Какие вы милахи", "Как круто вы смотритесь вместе", - пишут поклонники.
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