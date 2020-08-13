цей матеріал доступний українською

Номинантка на "Оскар" Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом

17:30, 13 августа 2020
Звезды
404 0
Сальма показала фото / instagram.com/salmahayek

53-летняя номинантка на "Оскар" предстала в красном раздельном купальнике. Звезда лежит на воде на спине, а руки она расставила в стороны. Ее сфотографировали таким образом, что на снимке видно ее пышную грудь.

Сальма показала фото / instagram.com/salmahayek

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter