Номинантка на "Оскар" Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом
17:30, 13 августа 2020Звезды
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Актриса опубликовала новое фото.
Сальма показала фото / instagram.com/salmahayek
Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в бассейне.
53-летняя номинантка на "Оскар" предстала в красном раздельном купальнике. Звезда лежит на воде на спине, а руки она расставила в стороны. Ее сфотографировали таким образом, что на снимке видно ее пышную грудь.
Сальма показала фото / instagram.com/salmahayek
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