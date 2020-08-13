Номинантка на "Оскар" Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом

Актриса опубликовала новое фото.

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в бассейне.

53-летняя номинантка на "Оскар" предстала в красном раздельном купальнике. Звезда лежит на воде на спине, а руки она расставила в стороны. Ее сфотографировали таким образом, что на снимке видно ее пышную грудь.

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Автор: Диана Могилевич