Актрисе очень идет естественность.

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото изображено ее лицо крупным планом. Сальма сфотографировалась в солнцезащитных очках. При этом ее лицо было без макияжа.

Стоит отметить, что Хайек к лицу естественность. У нее ровный тон кожи, а также отсутствуют недостатки. Буквально за сутки снимок набрал почти 500 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

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Автор: Диана Могилевич