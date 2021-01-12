Сальма показала лицо без макияжа / instagram.com/salmahayek/
Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото изображено ее лицо крупным планом. Сальма сфотографировалась в солнцезащитных очках. При этом ее лицо было без макияжа.
Стоит отметить, что Хайек к лицу естественность. У нее ровный тон кожи, а также отсутствуют недостатки. Буквально за сутки снимок набрал почти 500 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Сальма показала лицо без макияжа / instagram.com/salmahayek/
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