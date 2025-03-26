Мужчина попал в психиатрическую больницу после попытки самоубийства.

Поклонник известной американской актрисы Сальмы Хайек из России пытался совершить самоубийство из-за безответной любви к звезде фильмов "Фрида", "От заката до рассвета", "Отчаянный". Россиянин нанес себе несколько травм после чего загремел в психиатрическую больницу.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в Калининградской области. В понедельник, 24 марта, мужчина решил покончить с жизнью из-за чувств к знаменитости, которые не были взаимными.

Российские издания указывают, что влюбленный до безумия россиянин долгое время писал артистке в соцсетях, но ответа так и не получил. Два дня назад он взял нож и ранил им свои ладони, шею, половые органы, предплечья и сухожилия.

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Отмечается, что 49-летний мужчина не видел смысла в жизни без 58-летней актрисы, поэтому хотел совершить суицид. Скорую помощь россиянину вызвал его сосед, который заметил, что он долгое время не выходит на связь. Врачи успели спасти жизнь фаната Хайек.

Сначала с многочисленными ранениями его госпитализировали в клинику, после чего его доставили в психоневрологический диспансер. Ранее он не был на учете у психиатра, но сейчас будет проходить курс лечения.

К слову, сама Сальма сейчас счастлива в отношениях французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Пара закрутила роман с 2007 году. В том же году у влюбленных родилась дочь Валентина. В 2008 году знаменитость объявила о расторжении помолвки с бизнесменом, но в 2009-м стало известно, что пара все же заключила официальный брак.

Напомним, ранее Бен Аффлек впервые прокомментировал развод с Дженнифер Лопес. Пара разошлась еще в январе этого года, но только сейчас актер заговорил о причинах расставания. Он намекнул, что их с певицей отношения распались из-за снижения интереса друг к другу.

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