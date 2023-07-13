Актриса также рассказала, сколько сейчас весит.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая часто щеголяет стройным телом, раскрыла секрет идеальной фигуры. Как оказалось, недавно она "сбросила" шесть килограммов.

Актриса общалась с фанатами в Stories и отвечала на их вопросы. Многих интересовало, сколько весит Саливанчук и как она поддерживает форму. Звезда не стала скрывать цифры.

"Сейчас я 59 кг. Была 63-65. Сейчас ем все, что хочу, просто понемногу. А месяц придерживалась ПП (правильного питания - УНИАН). И сбросила шесть кг", - написала Саливанчук.

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Также актриса отметила, что ей далеко до идеальных параметров. По ее мнению, она должна много работать. Саливанчук не скрывает, что любит поесть, но при этом упорно тренируется.

По словам Саливанчук, она занимается спортом пять раз в неделю. Такие тренировки дают результат, ведь актриса может похвастаться стройными формами и подтянутым животиком.

Напомним, недавно Саливанчук показала, как выглядит в тесных лосинах. Она сняла на видео свою тренировку и поразила сеть не только тонкой талией, но и упругими бедрами.

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