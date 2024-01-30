Женщина говорит, что не чувствует себя на сцене сейчас.

Известная украинская певица и ведущая Даша Астафьева впервые рассказала, почему она не хочет петь во время войны в Украине.

"Чуть ли не каждый день меня спрашивают, не хочу ли я вернуться на сцену. Сейчас я чувствую, что нет. С разбитым сердцем постоянно отказываю запросам на выступления. Не до веселых песен и яркого наряда сейчас. Представьте, утром обстрел, а вечером я в костюме полуобнаженного зайца пою свое: "Аво-авокадо, ммм", - написала певица.

Она также добавила, что не осуждает коллег, которые продолжают петь и радовать своим творчеством.

Видео дня

"Я не против артистов, ни в коем случае. Люди зарабатывают деньги, платят налоги, дают рабочие места, собирают деньги на армию - все это сейчас сверхважно. Их работа полезна для украинцев. Надо чувствовать жизнь, петь и радоваться, отвлекаться и набираться сил. И, конечно же, песни могут быть не просто намеками на секс. Украинские артисты сейчас делают очень правильные и интересные работы. Но я не чувствует себя сейчас на сцене", - подчеркнула Даша.

Женщина добавила, что хочет создавать сейчас не только развлекательный контент, но и образовательный, чтобы быть нужной и полезной. Однако на певческой карьере не будет ставить жирную точку.

"А к пению... Возможно, я вернусь после нашей победы", - написала она.

Напомним, недавно Даша Астафьева рассказала о проблемах со здоровьем. Она отметила, что последние полгода были самыми сложными в ее жизни. Что именно Астафьева лечила - неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: