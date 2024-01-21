Женщина говорит, что у нее было строгое воспитание.

Телеведущая Даша Астафьева, которая в 2008 году привлекла внимание Хью Хефнера - основателя и шеф-редактора журнала Playboy и неоднократно делала откровенные фотографии для мужского глянца, впервые рассказала, как ее участие в обнаженной фотосессии восприняла мама.

"Я всегда буду благодарна родителям, что несмотря на строгое воспитание, всегда были и являются лучшими друзьями нам с братом. Определенная свобода и ненавязчивое указание границ, вкус и постоянная поддержка помогали всегда выбирать правильный путь и избегать большинства ошибок", - ответила Даша.

Однако, что именно сказала ей мама и как прокомментировала ее откровенность - певица не написала.

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Даша всегда подчеркивает, что близка с родными, которые всегда поддерживали ее во всех безумных идеях. Она может в любой момент посоветоваться с родителями и не волноваться, что ее не поймут.

Напомним, несколько лет назад Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. Девушка позировала полностью обнаженной на кровати с бокалом в руке. Соответствующее фото она опубликовала у себя в сети, из-за чего вызвала бурную реакцию подписчиков.

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