Под раздачу попали оккупанты, которые нецензурно выражаются.

Украинский телеведущий Сергей Притула высказался в адрес российских оккупантов, чьи телефонные разговоры были перехвачены нашими спецслужбами.

По словам Притулы, русские слишком много матерятся, в том числе в разговорах с родственниками. При этом сам Сергей за 40 лет жизни ни разу не матерился при своей маме, так как это было бы неуважением к ней.

"Слушая все эти "мама, б*я, нах…й, нас тут раз*бали" и "сынок, еб*ште там, сук*, н*хуй", я понимаю, что мы имеем дело с совершенно конченым и варварским народом. Не то чтобы я раньше об этом не догадывался, но это стало еще одной сатисфакцией. Люди, которые в разговоре с матерями фонтанируют генитальной лексикой, являются на всю голову отбитыми. Так же, как и их матери, породившие их и считавшие нормой подобный стиль общения", – написал Притула.

Также он добавил, что современные россияне - это воспитанники кремлевских пропагандистов, поэтому они и дальше во всех бедах будут обвинять украинцев.

"Поэтому они во всех бедах и дальше будут обвинять украинцев. На которых сами напали. Потому что тупые. Потому что конченые. Поэтому часть из них станет перегноем на наших полях. А остальные ничего не поймут, но безропотно примут голод, смуту, карточную систему, аресты и расстрелы в России. Потому что тупые. Потому что конченые. Ибо есть историческая традиция. Это не народ. Это раковая язва планеты. И мы удаляем метастазы", – подытожил шоумен.

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