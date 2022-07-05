Актриса решила "очертить границы тем, кто потерял ориентиры".

Украинская актриса Ксения Мишина стала невольным участником публичного скандала. На днях она поддержала реквизитора Николая Федосенкова, который обвинил "Дизель Студио" в невыплате заработной платы.

В результате вокруг этой истории разгорелся настоящий скандал. Руководитель проекта Алексей Бланар и актер Егор Крутоголов унизили Мишину, назвав ее "политической хвойдой". Что ж, ответ актрисы не заставил себя долго ждать.

В инста-сториз она решила очертить границы тем, кто потерял ориентир и отметила, что конфликт с "Дизель Студио" у нее возникает уже не первый раз. По словам звезды, мужскому составу "Дизель Студио" не понравилась ее победа в "Танцах со звездами", а потом они придрались к ней из-за "Холостячки". Сейчас же ситуация повторилась.

"Ответ на мою поддержку не заставил себя ждать. И для меня уровень этого ответа подтверждает качество этих людей и то, как они могут обращаться с другими. Обидеть, обмануть, оклеветать для них нормально", - написала Мишина.

Также она добавила, что вряд ли руководитель проекта и актер так низко реагировали бы на ее слова, если бы это было неправдой.

Напомним, ранее руководитель "Дизель Студио" обозвал Мишину "проституткой".

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