Алексей Бланар резко высказался в адрес Ксении Мишиной.

Недавно студия "Дизель Студио" попала в скандал, связанный с невыплатой зарплат. Реквизитор и контентмейкер студии Николай Федосенков рассказал, что такая проблема в компании действительно есть.

Его решила поддержать украинская актриса, которая в инста-сториз написала: "Такие поступки Дизель Студио через букву Z в логотипе?"

Так, на такой вопрос Мишиной решил ответить руководитель проекта Алексей Бланар, но его выражения были в негативном ключе по отношению к актрисе.

"Наезды на Студию были, есть и будут. У тех, кто что-то делает и делает это хорошо, всегда были те, кто завидует и мешает. Но пошли они все вслед за рашистским военным кораблем! Всегда знал, что Мишина - бл*дунка, но в качестве политической хв*йды вижу ее впервые. Растет", - написал он.

К Бланару присоединился и актер студии Егор Крутоголов, который заявил, что ранее Ксения Мишина ему нравилась, но после ее высказывания - нет.

"К этому "мегаскандалу" присоединились еще и несколько звезд, одной из которых была Ксения Мишина, сравнившая нас с рашистами из-за наличия буквы Z в названии компании. Я не знаю, чем сейчас занимается Мишина и где находится, но мне особенно от нее досадно и отвратительно слышать о таких сравнениях, потому что мы пытаемся делать все, что можем для нашей победы над рашистами, да и кроме того, она мне лично так нравилась! До этого момента", - сказал юморист.

Отметим, за Мишина заступила журналистка Алина Доротюк. По ее словам, за правду "Дизель Студио" блокирует.

"Знаю, что за правду Дизель блокируют. Но даже если вам не пришелся по душе сообщении Мишиной, вы ж вроде мужчины. Хотя, после высказываний обоих - сомневаюсь в этом", - написала Доротюк.

Напомним, "Дизель студио" попали в скандал с невыплатой зарплат. Один из сотрудников обвиняет юмористическую компанию в том, что они обманули его и недоплатили гонорар.

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