Танцы Игоря Корчагина сильно злят русских.

Руханкомен Игорь Корчагин, который стал звездой TikTok благодаря своим танцам и песне о воздушной тревоге, рассказал о реакции россиян на его видео. Пропагандисты страны-агрессора были возмущены, они не могли понять, как украинцы могут веселиться во время опасности.

В студии "Сніданку з 1+1" Корчагин рассказал, что россияне не поняли, что его руханки, в первую очередь, для детей. Даже пропагандистка Скабеева свирепствовала из-за веселых танцев.

Кроме этого, руханкомена начали хейтить в Украине. Изначально некоторые Telegram-каналы осуждали Корчагина за его вирусную песню о воздушной тревоге. Впрочем, он не реагирует на критику. Мало того, руханкомен уже представил новый танец.

На этот раз Корчагин предлагает "смахивать" с себя хейт и улыбаться. Его танец "Розкачай" поможет детям размяться, подвигаться под музыку и зарядиться хорошим настроением.

В студии Корчагин показал новые движения и объяснил, как лучше запомнить танец. Ему помогали не только ведущие "Сніданку", а еще и дети, для которых он и придумывает руханки.

Напомним, ранее стало известно, что Артем Пивоваров на концерте осуществил мечту маленькой фанатки.

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