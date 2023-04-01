Во время одного из сольных концертов артист пригласил на сцену девочку и трогательно спел с ней.

Популярный украинский певец Артем Пивоваров во время концерта спел со своей маленькой фанаткой. Девочка сначала стояла около сцены с плакатом в руках, а потом музыкант пригласил ее на сцену.

Так и осуществилась мечта малышки спеть с любимым артистом - вместе с ней Артем исполнил свой хит "Мираж". Трогательным моментом Пивоваров поделился на странице в Instagram. Публикация собрала десятки комментариев - многие пишут, что мечтают оказаться на месте юной поклонницы.

Реакция соцсетей

"Мечта девочки сбылась. Мечтайте и уверенно идите к своей мечте, ведь наша жизнь состоит из наших грез"

"А можно так спеть только не с маленькой девочкой, а с большой? Лет так 28-ми?"

"Милота!!! Моя дочь как увидела это видео, тоже начала мечтать о таком дуэте"

Чем занимается Артем Пивоваров

Украинский музыкант не смог оставаться в стороне после того, как Россия напала на нашу страну. Пивоваров решил делать то, что получается лучше всего - творить. При помощи своего творчества он собирал и продолжает собирать деньги для украинцев в ходе концертов за границей.

Видео дня

Кроме того, он продолжает заниматься популяризацией украинской культуры. Например, недавно вышел альбом "Твої вірші, мої ноти", в котором Пивоваров положил на музыку стихи известных украинских поэтов и исполнил их вместе с другими нашими звездами.

Напомним, с Артемом Пивоваровым произошел несчастный случай.

Вас также могут заинтересовать новости: