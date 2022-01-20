София Ротару потеряла мужа в 2002 году / фото Павлишак Алексей
Народная артистка Украины София Ротару опубликовала фото своего покойного мужа Анатолия Евдокименко - сегодня ему могло бы исполниться 80 лет.
Снимок она разместила в Stories на своей странице в Instagram. Это же фото опубликовал в соцсети и единственный сын Ротару и Евдокименко - Руслан.
"День рождения Отца…. Спасибо тебе за все", - коротко написал он.
Сегодня Анатолию Евдокименко могло бы исполниться 80 лет / instagram.com/sofiarotaru.official
Как известно, Анатолий Евдокименко умер 23 октября 2002 года. Мужчина пережил аж два инсульта, а вот после третьего - скончался. Он был единственным мужем Софии Ротару.